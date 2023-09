SSCNapoli, il commento sul sito: "Si chiude Settembre e si apre la caccia a Ottobre azzurro"

"Il Napoli vince e straripa liddove non aveva ancora vinto nessuno. Sette punti in una settimana".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato, 4-0 a Lecce, la SSCNapoli ha raccontato come di consueto la gara sul proprio sito ufficiale: "Sette punti in una settimana, 8 gol in 3 giorni. Il Napoli si rimette in linea con la classifica nobile attraverso una tabella di crescita costante ed esponenziale di gioco, risultati ed entusiasmo. Una dieta punti ricostituente che irrobustisce le ambizioni e il valore dei Campioni d'Italia che portano a spasso lo splendore dello scudetto in un magnifico pomeriggio di sole al Via del Mare. Tra le onde azzurre spunta un fiordo norvegese, lo stacco glaciale di Leo Ostigard che squarcia subito il cielo salentino.



Non passa neppure un'ora e c'è il remake deluxe della premiata coppia del gol: Kvara alza l'arcobaleno per Osimhen che vola con la velocità della luce dell'Uomo Mascherato. E' il colpo del KO. Kvara e Osi replicano nel dettaglio il sequel identico della perla che incastonarono alla Juventus l'anno scorso. La chiudiamo dominando con l'azzurro viscerale di Gianluca Gaetano che prima colpisce con un destro micidiale per il 3-0 e poi conquista il rigore. Politano si prende onere e onore del piatto ricco con poker servito. Il Napoli vince e straripa liddove non aveva ancora vinto nessuno. Sette punti in una settimana. Si chiude Settembre e si apre la caccia a Ottobre azzurro. Martedì c'è Napoli-Real Madrid, le stelle d'Europa brillano nella notte del Maradona...".