Ufficiale
SSCNapoli precisa: ADL non dispone di alcun profilo Instagram
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Aurelio De Laurentiis non ha Instagram. Ha voluto precisarlo il Napoli con la seguente nota pubblicata a mezzo social.
Aurelio De Laurentiis non ha Instagram. Ha voluto precisarlo il Napoli con la seguente nota pubblicata a mezzo social: "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona".
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