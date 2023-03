Stadio in silenzio, si muovono i Vip: De Giovanni chiede ad ADL di intervenire

Raffaele Auriemma, sul sito Gonfialarete.com, racconta che dopo le proteste dei tifosi organizzati anche i Vip si starebbero muovendo per tornare a far ribollire il Maradona: "E’ talmente tutto assurdo che adesso anche un folto gruppo di tifosi cosiddetti Vip si stanno muovendo per fare in modo che venga rimossa questa assurdità. Gruppo capitanato dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che avrebbe chiesto al presidente De Laurentiis di diventare protagonista di questa protesta. Perchè il Napoli che sta vincendo lo scudetto è in primis il suo".