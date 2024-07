Stadio Maradona, oggi incontro ADL-Manfredi a Roma: il motivo del confronto

Oggi pomeriggio, nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato il ministro Andrea Abodi e il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis. Oggetto dell'incontro, l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per lo Sport finalizzato a individuare le modalità di ristrutturazione dello stadio Maradona. Nei prossimi giorni il ministro Abodi provvederà alla costruzione del tavolo. È stata ribadita la volontà delle parti di "operare congiuntamente per rendere lo stadio Maradona moderno, efficiente, accessibile e sostenibile, secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni".