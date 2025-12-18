Ufficiale Il Napoli è in finale di Supercoppa: le cifre incassate per il passaggio del turno

vedi letture

Il Napoli supera il Milan in semifinale di Supercoppa 2025 e vola in finale dove affronterà la vincente di Bologna-Inter. Gli azzurri hanno la possibilità di conquistare il secondo trofeo della gestione di Antonio Conte, e sarebbe un traguardo importante anche dal punto di vista economico: se dovesse centrare il massimo obiettivo, il club di Aurelio De Laurentiis porterebbe a casa la bellezza di 11 milioni di euro. In caso di sconfitta in finale, l'incasso sarebbe comunque di 6,7 milioni di euro.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.