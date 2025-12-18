Il Napoli elimina il Milan! Data, orario e stadio della finale di Supercoppa
Il Napoli elimina il Milan e strappa il pass per la finale di Supercoppa 2025. Gli azzurri affronteranno la vincente di Bologna-Inter in programma domani alle ore 20:00: la finale si giocherà lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riyadh. Si tratta della seconda finale di Supercoppa in tre anni per il Napoli, che ci era già arrivato con questo nuovo format nel 2023: la squadra allora allenata da Walter Mazzarri perse 1-0 contro l'Inter. Il complessivo del club partenopeo recita invece tre finali vinte e tre perse, e ora gli uomini di Antonio Conte disputeranno la settima con l'obiettivo di portare a casa il trofeo.
