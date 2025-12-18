Tutti i candidati ai Globe Soccer Awards: Yildiz in corsa tra i talenti emergenti

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Kenan Yildiz in corsa come talento emergente nel 2025: e' solo una delle candidatura per il Globe Soccer Awards, la manifestazione giunta alla sua sedicesima edizione che torna a riunire a Dubai tutto il calcio internazionale, assegnando premi non solo ai giocatori ma anche a clun e ruoli dirigenziali. Sono state svelate le liste ufficiali dei finalisti, al termine di una votazione che ha visto la partecipazione record di 30 milioni di tifosi da ogni angolo del pianeta. I vincitori saranno premiati domenica 28 dicembre durante un'esclusiva cerimonia su invito che si terrà nella splendida cornice dell'Atlantis The Royal a Dubai. Tra gli ospiti d'onore, Cristiano Ronaldo. Nove le categorie principali, tra cui Best Men's Player, Best Women's Player, Best Men's Club, Best Women's Club, Best Coach, Best Midfielder, Best Forward, Emerging Player e Best Middle East Player. Ma la serata vedrà anche l'assegnazione dei premi per le categorie tecniche come Best Agent, Best Sporting Director e Maradona Award, oltre ai vari riconoscimenti speciali e premi alla carriera. A dominare le liste, il Psg: Luis Enrique in corsa come miglior allenatore con l'italiano Enzo Maresca, Xabi Alonso, Hansi Flick e Mikel Arteta. Dembele' e Vitinha sfidano invece Mbappe', Yamal e Raphina per il premio al giocatore. Tra le donne punta al tris consecutivo Aitana Bonmati', gia' pallone d'oro e Best Fifa. La Juve figura nella quaterna dei migliori club femminili Barcellona) e Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal). Per il titolo di Best Women's Club, la lotta è ristretta ad Arsenal, Barcellona, Chelsea e Juventus.

Nella categoria Best Middle East Player, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - che ha confermato la sua partecipazione all'evento - è invece finalista insieme a Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) e Riyad Mahrez (Al-Ahli). Per il secondo anno consecutivo GLOBE SOCCER prosegue la sua partnership strategica con il Title Sponsor BEYOND Developments. Tra le partnership confermate per l'edizione 2025 figurano anche Saltanat Diamond Gallery come Presenting Sponsor, mentre Mansory, OnePlayr, Saudi National Bank, Atlantis The Royal, Jacob & Co, Jnaetex e SMC sono Platinum Sponsor. Silversands North Coast, National Paints, Shibo, Access Nations, Al Arabia e Tiqmo sono invece i Gold Sponsor di quest'anno, mentre tra i Media Partner abbiamo CNN, SKY, Koora Break, MARCA, TikTok e LaPresse. Anche LALIGA EASPORTS, Partner Strategico dei Globe Soccer Awards, consegnerà a Dubai i suoi riconoscimenti per la stagione 2024-2025, già annunciati precedentemente. A salire sul palco per la premiazione saranno Raphinha (FC Barcelona) - Best Player; Hansi Flick (FC Barcelona) - Best Coach; Lamine Yamal (FC Barcelona) - Best Emerging Player; Luka Sučić (Real Sociedad) - Best Goal; e Jan Oblak (Atlético Madrid) - Best Save. Mentre cresce l'attesa per l'evento, i tifosi possono rimanere aggiornati attraverso i canali social di GLOBE SOCCER e l'app mobile, disponibile su iOS e Android. Per ulteriori informazioni, visitare www.globesoccer.com e get.globesoccer.c (ANSA).