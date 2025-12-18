Allegri cambia il Milan! Sky: col Napoli fuori Modric! Due novità di formazione
Questa sera l’Al-Awwal Park di Riad ospiterà la prima semifinale di Supercoppa tra il Napoli campione d’Italia e il Milan di Massimiliano Allegri. Calcio d’inizio fissato alle 22 locali, le 20 in Italia, per una sfida che apre ufficialmente il programma saudita. Secondo quanto riferito da Sky Sport, in casa rossonera sono attese novità di formazione: Allegri potrebbe concedere un turno di riposo a Modric e Bartesaghi, lanciando dal primo minuto Jashari ed Estupinan. Scelte legate alla gestione delle energie in un calendario fitto, con il Milan pronto a cambiare volto senza rinunciare all’equilibrio. Segui la lunga giornata live su Radiotuttonapoli.net
Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
