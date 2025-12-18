Ufficiale Milan, Leao non recupera: non sarà neanche in panchina col Napoli

Nulla di fatto per Rafa Leao, che aveva provato a rientrare in extremis dal problema all'adduttore: l'attaccante portoghese non ha recuperato e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. La stella del Milan non è neanche in panchina, ma andrà in tribuna, al contrario di Fofana che potrà subentrare a gara in corso.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani. Allenatore: Massimiliano Allegri