Thiago Silva lascia il Fluminense, in vista ritorno in Europa

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Thiago Silva si ferma a 41 anni, anche se non e' detto che sia un addio definitivo al calcio. Il brasiliano, ex difensore di Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain, ha infatti rescisso il suo contratto con il Fluminense, la squadra della sua infanzia, dove era tornato nel luglio 2024. Il contratto scadeva a giugno ma di comume accordo lui e il club di Rio lo hanno rescisso: secondo i media locali Thiago Silva pensa a un ritorno in Europa per chiudere la carriera. Rumors di mercato lo accostavano al Milan, dove ha giocato dal 2009 al 2012 vincendo uno scudetto e una Supercoppa. (ANSA).