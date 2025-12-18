Napoli-Milan, due presenze d'eccezione sugli spalti a Riad: c'è anche un doppio ex
Stasera inizia ufficialmente la Supercoppa Italiana 2025, con la prima semifinale, quella tra Napoli e Milan, che inaugura il format ormai consolidato della Final Four, con il quadro poi completato domani sera dalla sfida rimanente, che metterà invece contro Inter e Bologna.
Sono attese tante personalità di spicco a Riad per seguire le partite della Supercoppa Italiana, già a partire da oggi. Questa sera infatti sarà presente, come appreso da TMW, una delegazione della Nazionale italiana composta dal commissario tecnico Gennaro Gattuso e dal capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon.
