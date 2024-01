Stadio semivuoto in Napoli-Fiorentina, ma Inter-Lazio sarà un'altra storia: è quasi sold-out

Gli ampi spazi vuoti sugli spalti dell'Al Awwal Park Stadium per Napoli-Fiorentina e il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti a Riyadh

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata buona la prima. Gli ampi spazi vuoti sugli spalti dell'Al Awwal Park Stadium per Napoli-Fiorentina, e il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti a Riyadh per assistere alla prima semifinale di andata di Supercoppa italiana, hanno fatto molto discutere. In Italia, dove è tornata forte la critica nei confronti della decisione di disputare la competizione, con il nuovo format a quattro, a questo punto della stagione e così lontano dallo Stivale. Ma anche in Arabia Saudita, dove non sono piaciute le critiche all'organizzazione dell'evento - peraltro impeccabile sotto tanti altri aspetti - e per la verità neanche le parole del ministro Abodi, giudicate un'invasione di campo negli affari di un altro Stato.

Inter-Lazio sarà un'altra storia. Commenti a parte, spazio alla cronaca. Le previsioni per questa sera, quando nerazzurri e biancocelesti si sfideranno per raggiungere il Napoli in finale di Supercoppa, raccontano di un'affluenza di pubblico che sarà molto diversa. Al momento, pur in assenza di dati ufficiali, possiamo raccontarvi come su We Book, l'unico canale ufficiale su cui si possono acquistare i biglietti per la partita, i ticket sono andati decisamente a ruba in maniera diversa: la presenza dei nerazzurri, l'unica delle tre big tradizionali del calcio italiano volata a Riyadh e l'unica delle quattro formazioni in gara ad avere anche una discreta presenza di tifosi nostrani a partire da esponenti della Curva Nord, fa una bella differenza.