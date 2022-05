Stage Italia, oggi al lavoro il 2° gruppo: c'è anche Zanoli

E' arrivato a Coverciano il secondo gruppo di giocatori convocato dal Ct Roberto Mancini.

Passaggio di consegne tra i due gruppi azzurri di lavoro: dopo la partita a ranghi contrapposti di stamattina, che ha concluso il raduno per i primi calciatori di interesse nazionale, è arrivato a Coverciano il secondo gruppo di giocatori convocato dal Ct Roberto Mancini.

Questo pomeriggio, sul campo del Centro Tecnico Federale, prima seduta di allenamento per i ventinove azzurri che domani in mattinata completeranno lo stage con un test di due tempi da 30 minuti ciascuno che concluderà la tre giorni di lavoro. Da segnalare che l’attaccante Pietro Pellegri ha lasciato anticipatamente il ritiro per fare ritorno al proprio club di appartenenza; convocato al suo posto il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti atteso in serata al Centro Tecnico.

L’elenco dei convocati

1° gruppo

Ibrahima Kader Ariel Bamba (Vitoria Guimaraes)**

Raoul Bellanova (Cagliari)*

Nicolò Cambiaghi (Pordenone)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Nicolò Casale (Verona)

Giuseppe Caso (Cosenza)

Alessandro Cortinovis (Reggina)

Sebastiano Esposito (Basilea)

Matteo Gabbia (Milan)*

Federico Gatti (Frosinone)

Matteo Lovato (Cagliari)*

Daniel Maldini (Milan)

Filippo Melegoni (Genoa)

Fabiano Parisi (Empoli)

Edoardo Pierozzi (Alessandria)

Giacomo Quagliata (Heracles Almelo)

Filippo Ranocchia (Vicenza)

Samuele Ricci (Torino)

Nicolò Rovella (Genoa)

Eddie Anthony Salcedo (Spezia)

Riccardo Sottil (Fiorentina)*

Stefano Turati (Reggina)

Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)*

Guglielmo Vicario (Empoli)

Emanuel Vignato (Bologna)

Mattia Viti (Empoli)

Kelvin Yeboah (Genoa)

Alessio Zerbin (Frosinone)**

Nadir Zortea (Salernitana)

2° gruppo

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Riccardo Calafiori (Genoa)

Andrea Cambiaso (Genoa)

Matteo Cancellieri (Verona)

Lorenzo Colombo (Spal)

Diego Coppola (Verona)

Christian Dalle Mura (Pordenone)

Sebastiano Desplanches (Milan)

Salvatore Esposito (Spal)

Nicolò Fagioli (Cremonese)

Gianluca Gaetano (Cremonese)

Wilfried Gnonto (Fussballclub Zurich)

Jean Freddi Pascal Greco (Vicenza)

Tommaso Mancini (Vicenza)

Tommaso Milanese (Alessandria)

Fabio Miretti (Juventus)

Marco Nasti (Milan)

Caleb Okoli (Cremonese)

Gaetano Oristanio (Volendam)

Simone Pafundi (Udinese)

Pietro Pellegri (Torino)*

Roberto Piccoli (Genoa)

Alessandro Plizzari (Lecce)

Matteo Ruggeri (Salernitana)

Alessandro Sorrentino (Pescara)

Franco Tongya (Olympique Marsiglia)

Alessandro Zanoli (Napoli)