Standing ovation per Conte: “Scontenti? Napoli sia meta e non club di passaggio!”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, c'è stato un momento in particolare in cui Antonio Conte ha mandato un messaggio diretto sui giocatori scontenti e a chi approderà al Napoli nei prossimi anni. Il nuovo tecnico vuole che il club partenopeo diventi una meta per i calciatori, non che la sentano solo come una squadra di passaggio per andare poi altrove. Ed è proprio in questa occasione che Conte si è guadagnato la standing ovation di tutta la sala presente.

Queste le sue parole: "Quello che mi auguro che possa cambiare in questo mio percorso, mi auguro tre+ anni a Napoli, è che il Napoli venga visto non come una squadra di passaggio ma come una meta. Altrimenti continuiamo a fare sempre discorsi su discorsi. Il calciatore deve venire a Napoli sapendo che comunque sta in una squadra che lotterà per qualcosa di importante ogni anno, e quindi si deve sentire partecipe e responsabile di questo. Altrimenti se a uno gli viene il mal di pancia ogni anno, non è contento... Se non è contento, poi sta con me. Sta con me ogni giorno, affianco, gli racconto due cose, magari mi faccio aiutare a fare l'allenatore. Ripeto, sto discorso non contento io non l'accetto e non lo accetterò mai. Patti chiari amicizia lunga. Se qualcuno non è contento sta al mio fianco e tutti e due insieme ci troveremo qualcosa da fare per divertirci".

