Stangata per la Juventus! Riaperto il caso plusvalenze ed inflitto il -15

La Corte Federale d'Appello ha infatti accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze che vede protagonista la società bianconera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per la Juventus. La Corte Federale d'Appello ha infatti accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze che vede protagonista la società bianconera. Accolte parzialmente anche le richieste sanzionatorie avanzate dall'ufficio guidato dal dott. Chiné, che aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la società bianconera e inibizioni pesantissime nei confronti dei suoi ex dirigenti. Ancora più pesante la decisione della Corte: sono ben 15 i punti di penalizzazione comminati alla società. Adesso, la Juve potrà fare ricorso contro questa decisione al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.