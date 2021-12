'Stanotte a Napoli' è un successone: oltre 4 milioni di italiani davanti alla tv

'Stanotte a Napoli', la trasmissione andata in onda ieri sera su Rai 1, è stato un vero successo. Alberto Angela conquista la notte di Natale, con uno share altissimo: 22,7%. Oltre 4 milioni di italiani (4.154.000 nello specifico) hanno guardato il programma Rai, superando di gran lunga la concorrenza: su Canale 5 'All Toghether Now Kids' non è andato oltre il 13,5% di share.