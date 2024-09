Stasera Israele-Italia in un clima surreale: a Budapest solo 3mila tifosi

vedi letture

Dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas da cui è scaturita la Guerra di Gaza, Israele non ha più giocato le sue partite casalinghe in casa. Dopo aver saltato le gare delle scorso ottobre - match poi recuperati nel mese successivo - la nazionale israeliana ha disputato tutte le sue gare casalinghe in Ungheria e anche alcune trasferte. È il caso, ad esempio, dell'ultima partita contro il Belgio disputata a Debrecen, ma anche del match contro la Bielorussia dello scorso 11 giugno, partita vinta 4-0 dalla nazionale di Ran Ben Simon allo Stadio Ferenc Szusza, ovvero la casa dell'Ujpest (sempre a Budapest).

Israele e Italia questa sera giocheranno invece alla Bozsik Aréna, stadio intitolato al leggendario József Bozsik in cui l'Honved disputa le sue gare casalinghe. Un impianto da 8.000 posti, che però ospiterà la gara in un clima quanto meno surreale. Saranno infatti poco meno di 3000 gli spettatori presenti, di cui circa 2000 sostenitori israeliani, con i restanti mille tra ungheresi e italiani (che hanno acquistato il biglietto direttamente dal sito dell'Honved). Una partita per forza di cose atipica, dunque, soprattutto per via delle stringenti misure di sicurezza previste.