Stasera la sfida al Benevento: la probabile formazione di Spalletti

Questa sera alle 21 il Napoli torna in campo. Per i superstiti delle nazionali infatti c'è un test col Benevento allo stadio Maradona che può essere molto utile, e non a caso è stato fortemente voluto da Spalletti, per dare minutaggio alle seconde linee che finora non hanno spazio ed anche ad alcuni titolari non ancora nelle migliori condizioni in vista del tour de force con partite ravvicinate che partirà dopo la sfida alla Juventus.

Spalletti avrà abbondanza in attacco: oltre Petagna come punta centrale, sugli esterni il tecnico ha disposizione Ounas, Politano e Lozano, quest'ultimo risparmiato dal Messico proprio per ritrovare la migliore condizione e con ogni probabilità giocherà gran parte della gara. In difesa spazio a Manolas e Juan Jesus, quest'ultimo a caccia di minuti importanti come Malcuit, che agirà a destra ed è chiamato a dare risposte dopo il lungo infortunio ed il poco spazio a Firenze. A sinistra Mario Rui si alternerà con il giovane Zanoli, adattato in quella zona già in ritiro. A centrocampo invece Spalletti non ha molte soluzioni: Fabian è l'unico elemento di prima squadra a cui verranno affiancati probabilmente due Primavera.