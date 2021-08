Statistiche e curiosità su Genoa-Napoli: azzurri a caccia di record

Genoa-Napoli andrá in scena allo stadio Ferraris di Genova oggi alle ore 18.30, Opta propone le statistiche riguardanti il match.

Nella sfida più recente il Genoa ha trovato il successo contro il Napoli in Serie A per la prima volta dopo 17 partite (5N, 12P) - i rossoblù non vincono due gare consecutive contro i partenopei nel massimo campionato dal 2009 (cinque vittorie di fila in quell'occasione).

Il Genoa ha pareggiato 34 sfide contro il Napoli in Serie A (26V, 38P), solo contro la Fiorentina (38) il Grifone ha registrato più pareggi nel torneo.

Nei precedenti 29 campionati di Serie A solo una volta il Genoa ha perso entrambe le prime due gare stagionali nel massimo campionato: nel 2013/14 con Fabio Liverani alla guida.

Il Napoli va in gol da ben 27 partite di fila in campionato (già record nella storia del club partenopeo nella massima serie): nella storia della Serie A solo Juventus e Milan hanno segnato in almeno 28 match consecutivi.

Escludendo le neopromosse, il Napoli (26 su 26) è una delle sole tre squadre dei cinque maggiori campionati europei ad aver trovato il gol in tutte le partite finora giocate nel 2021 (al pari di Borussia Dortmund e Bayern Monaco).

Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte dello scorso campionato: è dal febbraio 2018 che non infila cinque successi fuori casa di fila in Serie A (sei in quel caso).

Dopo aver subito gol in otto gare fuori casa di fila in campionato tra dicembre 2020 e marzo 2021, il Napoli ha registrato cinque clean sheet nelle ultime sette trasferte di Serie A.

L’ultima sfida di campionato tra Genoa e Napoli (2-1, febbraio 2021) è stata decisa da una doppietta di Goran Pandev, che aveva segnato un solo gol nelle precedenti 13 gare contro i partenopei (nel 2008 con la Lazio) – per lui 92 gare e 19 reti in azzurro in A nel triennio 2011-2014.

L’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, sempre a segno all’esordio stagionale negli ultimi quattro campionati (cinque gol totali), non ha mai trovato la rete in ciascuna delle prime due presenze in un torneo di Serie A.

Matteo Politano è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze di Serie A contro il Genoa; in generale, sono quattro le reti dell’attaccante del Napoli ai rossoblù nella competizione, contro nessuna avversaria ne conta di più (quattro anche contro la Fiorentina).