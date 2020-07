Stats Osimhen, secondo in Ligue1 per gol/punti prodotti e recuperi in pressione alta

Victor Osimhen è il nuovo attaccante del Napoli. Un colpo importantissimo quello messo a segno dalla società azzurra. A dare maggiore risalto all'operazione di mercato sono le statistiche dell'ex calciatore del Lille: come riporta il profilo Twitter francese Opta Jean, Osimhen è secondo in Ligue 1 per gol/punti prodotti nella stagione 2019/20 (15,6 xG) e per recuperi del pallone in pressione alta. Caratteristiche che hanno indotto Gattuso a volerlo ad ogni costo.

2 - Victor Osimhen 🇳🇬 en Ligue 1 2019/20:



13 buts - 4e



15.6 xG - 2e



86 tirs - 2e



12 points grâce à ses buts - 2e



22 ballons récupérés dans le dernier tiers - 2e



Napoli. pic.twitter.com/VhmNw1bzJ7 — Optajean (@OptaJean) July 31, 2020