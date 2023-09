Striscia di 9 vittorie interne di fila con l'Udinese: l'ultimo pari risale al 3-3 del 2013

Il Napoli ha vinto tutte le ultime nove sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A

Il Napoli ha vinto tutte le ultime nove sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A, l’ultima volta che ha mancato il successo in casa contro i friulani risale al pareggio per 3-3 del 7 dicembre 2013 (doppietta di Pandev e gol di Dzemaili per i partenopei, Bruno Fernandes, Basta e Heurtaux i marcatori per i bianconeri). A riferirlo sono i colleghi di Opta.