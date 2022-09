Subito un riconoscimento per Kvaratskhelia: andrà a lui il premio AIC di calciatore del mese

E' Khvicha Kvaratskhelia il giocatore che vincerà il premio AIC di calciatore del mese. Subito un riconoscimento per l'ala georgiana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Khvicha Kvaratskhelia il giocatore che vincerà il premio AIC di calciatore del mese. Subito un riconoscimento per l'ala georgiana, come riporta l'Ultimo Uomo: "I suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del Mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic".