Sui social impazza la canzone di Adani "Facciamo calcio": il testo completo

"Facciamo calcio" è il trend lanciato da Lele Adani iniziato con gli Europei e che ha accompagnato tutta l'estate calcistica. Adesso la famosa frase è diventata una canzone, realizzata da Adani con la produzione di Exo Dj: i social sono impazzati all'uscita della traccia facendo registrare in poche ore numeri altissimi. Tra Instagram e YouTube la nuova canzone di Lele Adani ha già superato le 100mila visualizzazioni e i 20mila mi piace, a sole tre ore dalla pubblicazione.

Testo

"105 x 68 110 x 75

Non sono solo numeri

ma sono le misure del terreno dove i sogni si avverano

Perché noi facciamo calcio

e viva El Futbol de cilena de cabeza foot work

con la zurda sotto al sette dopo crolla tutto.

Ascolta il mio discorso se pensi che abbia torto

per me non c’è problema ci vedremo nel percorso

nei quartieri un bambino che gioca

la passione che infuoca

non negozio le mie idee come la Roja.

Prego il Dios del calcio come fossi a catechismo

in questo meccanismo vedo troppo servilismo.

È connessione Milano Rosario

San Andres Lionel sul calendario tra noi c’è troppo divario.

Non cerco mai il consenso dico solo cosa penso

a tutte le domande poi ci pensa padre tempo.

[Ritornello] Il lavoro mi ha stancato e noi facciamo calcio

Perdo in casa del peccato e noi facciamo calcio

Vedo il mondo a tinta unita e noi facciamo calcio

La salvezza e la fatica e noi facciamo calcio

Facciamo calcio [x3]

Perché noi facciamo calcio siempre futbol

Dall’Italia all’Europa al mondo

El fideo nelle finali ha servito il conto

Se cerchi un alleato se vuoi la giusta via

verifica che ha lato ci sia Angel Di Maria.

Come insegna don Marcelo non ci piega il potere

con la forza delle idee gli rompi tutte le barriere

in mezzo gioco a Rodri e comanda ogni discorso

è l’eterna cassazione non esiste più ricorso.

Il calcio parla chiaro il calcio dice sempre

trasferiamolo nel cuore e nella mente della gente

perché nasce popolare nel fango e nel sudore

poi lo vendono al mercato senza fede né pudore.

[Ritornello] Il lavoro mi ha stancato e noi facciamo calcio

Perdo in casa del peccato e noi facciamo calcio

Vedo il mondo a tinta unita e noi facciamo calcio

La salvezza e la fatica e noi facciamo calcio

Facciamo calcio [x3]

Scegliete chi seguire scegliete cosa dire

la pelota non se mancha lei non sa cos’è tradire.

Il calcio nasce in strada ricordo all’oratorio

riscoprite il sacro fuoco difendete il territorio.

Facciamo calcio [x3]

Perché noi facciamo calcio".