Super Lig, il Trabzonspor vince 2-1 a Istanbul: Hamsik in fuga scudetto

Tutto invariato in vetta alla Super Lig turca. Solo vittorie per le prime quattro della classe: il Trabzonspor di Marek Hamsik si è aggiudicato il big match contro un Galatasaray in crisi sempre più nera, mentre l'Adana Demirspor ha passeggiato sul Karagumruk, rimasto in dieci dopo mezz'ora per l'espulsione rimediata dall'ex Inter Karamoh: il momentaneo 4-0 è stato siglato da Mario Balotelli.

Domenica 23 gennaio

Kasimpasa-Kayserispor 3-1

Hatayspor-Rizespor 0-0

Antalyaspor-Gaziantep 0-0

Giresunspor-Alanyaspor 1-3

Altay-Konyaspor 0-1

Galatasaray-Trabzonspor 1-2

La classifica aggiornata

Trabzonspor 54

Konyaspor* 45

Alanyaspor 38

Adana Demirspor 37

Fenerbahce 37

Besiktas 36

Hatayspor 36

Istanbul Basaksehir* 34

Gaziantep* 32

Sivasspor 31

Kayserispor 31

Karagumruk 30

Kasimpasa 27

Goztepe 27

Galatasaray 27

Giresunspor 26

Antalyaspor 24

Rizespor 22

Altay 18

Malatyaspor* 16

*una partita in meno