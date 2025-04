Super Lig, Osimhen firma il 29° gol stagionale: il Galatasaray vince 2-0

Nell'anticipo del 31esimo turno di Super Lig, il Galatasaray non sbaglia. Dopo la debacle incassata contro il Besiktas a fine marzo, la capolista del campionato turco ha ripreso la marcia con due vittorie consecutive tra Coppa di Turchia con il Fenerbahce e appunto quest'ultimo incrocio con il Samsunspor terzo in classifica.

Akgun apre le marcature nel giro di 14 minuti, poi Victor Osimhen (in prestito dal Napoli) allunga il divario allo scoccare della ripresa e su assist del compagno. Con questo risultato, il Gala consolida il primato in graduatoria con 74 punti, a sei punti di distanza da Mourinho e i Canarini.

Da segnalare in campo per tutti i 90 minuti l'ex Fiorentina Torreira in compagnia di Lemina (passato alla Juve). Solo scampoli di minuti finali invece per l'ex Napoli Dries Mertens. Per Osimhen invece si tratta del ventinovesimo centro stagionale, il gol numero 22 in Super Lig turca.

Classifica aggiornata

1. Galatasaray 74 punti*

2. Fenerbahce 68

3. Samsunspor 51*

4. Besiktas 48

5. Eyupspor 47

6. Basaksehir 42

7. Goztepe 39

8. Gaziantep 39

9. Kasimpasa 39

10. Antalyaspor 39

11. Trabzonspor 36

12. Konyaspor 34

13. Rizespor 34

14. Bodrum 33

15. Kayserispor 33

16. Sivasspor 31

17. Alanyaspor 31

18. Hatayspor 19

19. Adana DS -2