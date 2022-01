Super Olivera con l'Uruguay: voti altissimi per il terzino ad un passo dal Napoli

Uruguay vincente in Paraguay grazie a Luis Suarez nella ripresa. Tutti promossi i giocatori della Celeste, El Pais dà 6 agli "italiani" Bentancur è così valutato: "Ammonito dopo solo nove minuti, ha una buona gestione della palla. Forse non ha brillato come nelle partite precedenti. Ci ha abituato a prestazioni migliori nelle Celeste". Per Vecino invece: "Titolare a seguito dell'assenza di Lucas Torreira, soffre a inizio gara Almirón lo ha superato all'inizio delle gare. Ammonito alla fine del primo tempo, ha sfiorato anche il gol".

Rivitalizzato dalla seleccion l'ex Cagliari Diego Godin, che merita un 7 mentre i migliori sono Fede Valverde e l'obiettivo del Napoli Mathias Oliverache prendono 8. Quest'ultimo è così valutato: "Si è proiettato molto bene in attacco, giocando un ottimo primo tempo. Buona l'intesa con Valverde e si è guadagnato una bella punizione al limite dell'area. Ha generato molte situazioni da gol con le sue proiezioni offensive e ha avuto una chance per segnare a un quarto d'ora dalla fine".