Super Olivera in Copa America: l'uruguagio premiato nella Top 11 del torneo

L'Uruguay ha percorso un ottimo cammino in questa Copa America 2024, uscendo solo in semifinale contro la Colombia e classificandosi terzo battendo il Canada nella finale terzo e quarto posto. Uno dei protagonisti della squadra di Bielsa è stato proprio l'azzurro Mathias Olivera, peraltro schierato in una posizione inedita rispetto al ruolo svolto nel club.

Infatti il laterale mancino del Napoli ha giocato sia da braccetto di sinistra in una difesa a tre che da centrale in uno schieramento a quattro, nonostante nei due anni in azzurro abbia ricoperto solo il ruolo da terzino. Questo però è servito solamente ad esaltare le prestazioni di Mati Olivera, che ha sfornato prestazioni di alto livello, segnando anche un gol, e guadagnandosi un posto nella maggior parte delle Top 11 del torneo stilate dai vari siti e testate come ad esempio Goal.com e Viva El Futbol.