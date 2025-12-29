Ufficiale

Supercoppa in città, SSC Napoli annuncia: "Prolungata esposizione: gli orari dello store"

Oggi alle 10:10Notizie
di Arturo Minervini
Prolungata l’esposizione della Supercoppa presso l’Official SSC Napoli Store San Domenico

A grande richiesta e vista l’eccezionale affluenza, la Supercoppa resterà esposta presso l'Official SSC Napoli Store San Domenico fino al 6 gennaio incluso, con due giorni in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo annuncia la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.

"La visita alla Supercoppa sarà possibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00*. Il punto vendita osserverà i consueti orari di apertura. Un’occasione speciale per permettere a tifosi e appassionati di vivere da vicino un momento storico di SSC Napoli, nel cuore della città. Vi aspettiamo.

*Nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio, in considerazione della chiusura del punto vendita alle ore 18:00, l’accesso alla Supercoppa sarà consentito fino alle 17:00".