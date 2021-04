Superlega, Paris Saint-Germain assente: Al-Khelaifi è nel board UEFA

Tra i club che faranno parte della nuova Superlega non figura il Paris Saint-Germain. Come riportato dal New York Times, ai parigini è stata chiesta l'adesione, ma al momento non c'è stata alcuna apertura. Il presidente Nasser Al-Khelaifi siede infatti nel board UEFA e dirige il BeIN Media Group, la tv qatariota che ha già versato alla UEFA milioni di dollari per trasmettere le gare di Champions League. Come i parigini hanno declinato anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund.