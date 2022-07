Superlega-UEFA, oggi la resa dei conti: si chiude il dibattito alla Corte di Giustizia

Si chiude oggi la due giorni di dibattimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Lussemburgo, in merito al progetto Superlega.

Si chiude oggi la due giorni di dibattimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Lussemburgo, in merito al progetto Superlega. Da una parte i promotori Juventus, Barcellona e Real Madrid, dall'altra la UEFA. L'accusa nei confronti del massimo organo calcistico europeo è quella di abuso di posizione dominante. Non sono mancate le tensioni, sin dalla giornata di ieri con il legale che difende la Superlega, Miguel Odriozola Alen, che accusa la UEFA di aver ha assunto una posizione da "ente monopolista", dissuadendo i club "ribelli" a intraprendere l’avventura e assumendo "poteri regolatori in un mercato in cui compete". La sentenza è prevista entro la fine del 2022 o al più tardi a inizio 2023.