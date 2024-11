Ufficiale Svezia-Slovacchia, le formazioni: Calzona con Lobotka dal 1'

Alle ore 20.45 in campo Svezia e Slovacchia nella gara valida per la quinta giornata del Gruppo 1 di Nations League C. La squadra dell'ex Milan Jon Dahl Tomasson punta su Gyokeres e sull'atalantino Hien in difesa, di fronte Calzona si affida alla regia dell'azzurro Lobotka e all'attaccante dell'Hellas Verona Suslov in avanti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Svezia-Slovacchia

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Lindelof, Hien, Gudmundsson; Eliasson, Ayari, Kulusevski, Saletros, Sema; Gyokeres, Isak. All: Jon Dahl Tomasson.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Duris, Strelec, Suslov. All. Francesco Calzona.