Svolta Chiesa: torna in Champions subito e può cambiare il mercato

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha dichiarato: "Leoni uscirà dalla lista Champions del Liverpool dopo l'infortunio e al suo posto ci sarà Chiesa, sviluppo non secondario sul suo futuro. In estate è stata un'idea di diverse squadre italiane. A giugno ha spinto tanto per tornare in Italia, poi ha scelto di restare al Liverpool anche se non è stato incluso nella lista Uefa per la Champions. Chiesa ha reagito in maniera intelligente, era dispiaciuto ma ha accettato la scelta. Ora Chiesa sta facendo benissimo, torna in Champions e magari il suo futuro prossimo può cambiare".