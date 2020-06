TABELLA - CIES - I difensori più costosi al mondo: assente Koulibaly, ecco il podio

Lo juventino Matthijs De Ligt è il giocatore col valore di mercato più alto in assoluto per quel che riguarda la categoria difensori. Secondo i dati CIES (che si basano su una serie di parametri come l'età e la durata contrattuale), De Ligt ha un valore stimato di 104,7 milioni di euro. Cifra che lo porta in testa a questa speciale classifica.

IL SECONDO E TERZO POSTO - Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk è in seconda posizione con 98,5 milioni di euro di valutazione. Chiude il podio Clement Lenglet del Barcellona, 82,9 milioni di euro. L’unico altro giocatore del campionato italiano presente nella Top10 è Milan Skriniar dell’Inter, 8° con una valutazione di 49,7 milioni. Assente Kalidou Koulibaly dalla classifica

Dutch duo leads the @CIES_Football table for most expensive centre backs in the big-5 from a transfer value perspective 🇳🇱 : 20 years old @mdeligt_04 ahead of 28 years old @VirgilvDijk ! Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/GCAA3YEdkr