TABELLA - Il Napoli crea (14 tiri a 4), ma non concretizza: le statistiche evidenziano la superiorità

C'è amarezza per il pari del Napoli contro il Milan. Gli azzurri hanno tirato 14 volte, di cui 9 verso la porta difesa da Donnarumma. Chiaro segnale di poco cinismo nel momento in cui serve concretizzare. Il Milan, invece, ha tirato verso la porta, come evidenziano le statistiche solo 4 porte, dato che manifesta un pieno dominio del Napoli durante la gara