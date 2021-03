TABELLA - Km percorsi: il Napoli corre (a vuoto) molto più del Sassuolo: sforzo super per Fabian

Ma quale problema di stanchezza. Il Napoli nonostante la partita in più nelle gambe, ha chiuso la gara del Mapei con 115km percorsi (contro i 109 del Sassuolo). Al di là del conteggio della distanza, il Napoli li ha percorsi anche ad una velocità media superiore (7km/h contro i 6,6 del Sassuolo). La squadra di Gattuso, come quasi sempre in questi ultimi due mesi, ha agito bassa, correndo a vuoto sul palleggio del Sassuolo e con tanto campo davanti da dover risalire. Il Sassuolo ha fatto correre di più il pallone, dominando gli azzurri nella ripresa e colpendo due legni che potevano valere il 3-1. Incredibile, nello specifico, il dato di Fabian che ha totalizzato 12,5km, davanti agli 11,3km di Di Lorenzo e 11,2 di Politano. Nel Sassuolo il migliore è stato Locatelli con 11,8km.

Di seguito i dati diffusi dalla Lega Serie A