TABELLA - Mostruoso Kim: primo in Italia per duelli aerei ed il Napoli insolitamente 5°

© foto di www.imagephotoagency.it

L’impatto in Serie A e con il Napoli di Kim Min-jae è stato a dir poco strepitoso. Il centrale sudcoreano, chiamato all’arduo compito di sostituire Kalidou Koulibaly, si è subito imposto in maglia Napoli. L’ex Fenerbahce già domina in Italia per duelli aerei vinti a partita: primo in Serie A con 4 di media a partita, un'enormità.

Statistica insolita, anche rispetto agli scorsi anni, quella che riguarda il Napoli. La squadra di Spalletti è quinta in Serie A per duelli aerei: 13.6 a partita, solo Sampdoria, Verona, Atalanta e Torino hanno dati migliori praticando un gioco più fisico. Il Napoli sin dagli anni di Sarri è sempre stato negli ultimi posti in questa particolare graduatoria e quindi Spalletti sta riuscendo nella sua missione di completare fisicamente il suo Napoli. Di seguito tutti i numeri.