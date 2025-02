Talismano Lukaku: quando segna il Napoli vince sempre

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato da Castel Volturno in vista della gara contro la Lazio: "Il Napoli può cambiare sistema cercando equilibri differenti per l'emergenza a sinistra. Neres sarà out 40 giorni e Conte potrebbe rimettersi a tre dietro con Buongiorno che tornerebbe. Davanti Lukaku: la statistica racconta che quando fa gol lui il Napoli vince. Il Napoli ha pareggiato le ultime due e il belga non ha segnato. La novità potrebbe essere Raspadori, soluzione come seconda punta. Ha giocate, grandi colpi, quando tira sa mirare gli angoli giusti".