Tegola per la Svizzera, anche Zuber va ko: settimo forfait in vista dell'Italia

Momento nero per la Svizzera, in vista della gara contro l'Italia. Embolo, Elvedi, Fassnacht, Kobel, Xhaka e Seferovic non saranno a disposizione di Yakin per la gara con gli azzurri e per quella contro la Bulgaria ma c'è un ulteriore problema per il ct: l'esterno dell'AEK Atene, Steven Zuber, è andato ko. Un altro pezzo perso per gli elvetici in vista di gare decisive per la strada verso Qatar 2022.