Test interlocutorio e mercato fermo: solo 30' per i titolari e apprensione per Kvara

Fonte: di Antonio Gaito

E' la fase più delicata della preparazione di Rudi Garcia e del suo staff. L'obiettivo del tecnico del Napoli è principalmente evitare altri problemini muscolari e così ha perso un po' di significato il test contro il Girona (il quarto complessivo ed il terzultimo dell'estate) finito 1-1 e poi vinto dagli azzurri ai calci di rigore. Di Simeone il gol del Napoli, dal dischetto, pareggiando il gol degli spagnoli su regalone di Ostigard (retro-passaggio sbagliato che ha mandato in porta Stuani).

Solo mezz'ora per i titolari

La particolarità è che le seconde linee (forse anche alcune terze, considerando il giovane Obaretin, Folorunsho, Zedadka e Zerbin in campo) hanno giocato dall'inizio ed anche parte della ripresa totalizzando 60 minuti. Solo mezz'ora quindi per i titolari ma gli acciacchi continuano: out Osimhen a scopo precauzionale per un affaticamento (rientrerà già dalla prossima amichevole), fastidi anche per Simeone ma l'apprensione è per Kvaratskhelia alle prese con doloroso trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro da valutare nei prossimi giorni.

Record d'abbonamenti ma mercato fermo

In poche ore di vendita libera sono andati esauriti quasi tutti i posti riservati agli abbonamenti (25mila). Extra-campo non si registrano ulteriori sussulti perché l'affare Lozano-Los Angeles non è mai entrato nel vivo e per il centrale difensivo il club azzurro - che segue anche il 2002 Murillo del Corinthians - continua a tenere vive un po' tutte le piste, da Mavropanos a Danso (che sta per rinnovare). Garcia tra qualche giorno dovrà rassegnarsi all'idea di non avere il sostituto di Kim neanche nel secondo ritiro estivo e l'inizio del campionato si avvicina.