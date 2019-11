The Sun - Il Tottenham aveva pensato ad Ancelotti per sostituire Pochettino

Jose Mourinho ieri ha esordito sulla panchina del Tottenham con una vittoria per 3-2 contro il West Ham. Il portoghese ha sostituito Pochettino dopo i risultati non brillanti della squadra londinese. Secondo però quanto riferito dal quotidiano britannico ''The Sun'', Il Tottenham, in primo ordine, aveva pensato al tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti per rimpiazzare il tecnico argentino. L'allenatore emiliano avrebbe chiesto agli Spurs di pagare la penale per la rescissione del suo contratto e e il club inglese ha quindi deciso di ritirarsi e di puntare su Mourinho.