Thuram recupera, Mediaset: "Inzaghi di solito prudente, ma c'è il Napoli"

Marcus Thuram è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nell'Inter al fianco di Lautaro Martinez nella sfida scudetto contro il Napoli di sabato sera. Il francese è tornato ad allenarsi a pieno regime col resto del gruppo ed è pertanto pienamente disponibile per il big match del "Maradona".

Il portale Sportmediaset fa anche una rivelazione in vista della partita di sabato: "In altre circostanze Inzaghi avrebbe forse optato per la prudenza, dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le sfide contro Genoa e Lazio, ma l'occasione è troppo importante per rinunciare alla ThuLa dal primo minuto".