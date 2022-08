Ticketone, tanti in attesa per abbonarsi ma non trovano il link: ecco come fare

La spettacolare vittoria del Napoli ha convinto evidentemente molti a sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe che inizieranno contro il Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La convincente e spettacolare vittoria del Napoli ha convinto evidentemente molti a sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe che inizieranno contro il Monza. La sorpresa però per molti utenti - ed in tanti ci hanno scritto quest'oggi - è stata non trovare la possibilità di abbonarsi on line su Ticketone: sul sito infatti al momento della ricerca "Napoli" viene fuori solo il link per acquistare il singolo biglietto per il Monza.

AGGIORNAMENTO 12.30 - Di seguito il link, disponibile sul sito del calcio Napoli, per far partire la procedura per abbonarsi: https://napoli.cvespa.it/abbonamento-stagione-2022-2023