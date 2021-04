Tifosi all'Europeo, ecco il programma delle 4 gare a Roma: si partirà con Italia-Turchia

Il Governo italiano ha detto sì. Poco fa la FIGC ha ricevuto la lettera con cui la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, per conto del governo Draghi, dà il via libera alla presenza degli spettatori - almeno al 25% della capienza - allo Stadio Olimpico di Roma per le quattro partite che ci assegnava l'Europeo "itinerante" già prima della pandemia. Il torneo sarà dunque inaugurato l'11 giugno nella Capitale con la sfida tra Italia e Turchia, mentre il 16 giugno sarà disputata Italia-Svizzera e il 20 Italia-Galles. Infine il 3 luglio si giocherà un quarto di finale della rassegna che si concluderà con semifinali e finali a Londra.