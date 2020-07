TMW - ADL e Lotito vogliono staccare il segnale Sky da metà luglio: le ultime

Nella giornata di lunedì, andrà in scena un'Assemblea in cui il principale argomento all'ordine ci sarà l'ultima rata non pagata da 'Sky' per ciò che riguarda la trasmissione delle gare di Serie A per la stagione 2019/20. Negli scorsi giorni, il Tribunale di Milano con un decreto ingiuntivo ha detto che 'Sky' dovrà pagare i 131 milioni di euro dell'ultima rata, ma ha dato all'emittente satellitare 40 giorni per adempiere o fare opposizione (più, a quel punto, 90 giorni per la fissazione dell'udienza), evitando l'esecuzione forzata in attesa del giudizio di merito che deciderà sulla questione. Difficile quindi che la Lega possa decidere di staccare il segnale, ma, nonostante ciò, in via Rossellini hanno deciso comunque di riunirsi anche perché tra i presidenti della Serie A c'è chi come De Laurentiis e Lotito vorrebbero portare avanti questa linea dura. Dall'altro lato, diversi presidenti propongono una linea molto più conciliante e sono pronti a sedersi attorno a un tavolo con 'Sky' per trovare una soluzione. Lo scrive TMW.