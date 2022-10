Tmw - Classifiche a confronto: Napoli con gli stessi punti ma a +6 sul Milan

. Il Napoli saldamente al comando ha esattamente gli stessi punti di un anno fa: 32

Fonte: Tmw

Classifiche a confronto dopo 12 giornate di Serie A in attesa dei posticipi di questa sera. Il Napoli saldamente al comando ha esattamente gli stessi punti di un anno fa: 32. La scorsa stagione i partenopei dopo 12 turni erano a pari punti col Milan, adesso invece sono a +6 sulla squadra di Pioli che è partita peggio e occupa la terza posizione. Più cinque per l'Atalanta di Gasperini, +3 per la Lazio di Sarri nonostante il ko di ieri. Saldo positivo anche per Inter e Juventus, ora a +4. Ma nessuno in questo momento ha un confronto migliore della Salernitana: +9. Di seguito il dato delle 20 di Serie A.

Napoli 32 punti (= rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 12 giornate)

Atalanta 27 (+5)

Milan 26 (-6)

Lazio 24 (+3)

Inter 24 (-1)

*Roma 22 (+3)

Juventus 22 (+4)

Udinese 22 (+8)

Torino 17 (+3)

Salernitana 16 (+9)

Sassuolo 15 (+1)

Fiorentina 13 (-5)

Empoli 11 (-5)

*Bologna 10 (-5)

*Monza 10 (in Serie B)

Spezia 9 (-2)

Lecce 8 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-3)

*Hellas Verona 5 (-10)

Cremonese 5 (in Serie B)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 11 giornate della Serie A 2021/22