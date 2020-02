Tmw - Era proprio quel che serviva. Demme s'è già impossessato del centrocampo

L'ex capitano del Lipsia, in punta di piedi e senza bagliori accecanti, si sta impossessando del centrocampo del Napoli. Dal giorno del suo arrivo a Napoli dal Lipsia, infatti, Diego Demme ha già collezionato 8 presenze totali, 5 in campionato e 3 in Coppa Italia.

Solidità e giusta interpretazione del ruolo - La sensazione, vedendo le prime apparizioni del tedesco di origini italiane, è che il Napoli abbia finalmente trovato quel centrocampista centrale di cui aveva tanto bisogno. Un regista che spesso non ruba l'occhio con giocate spettacolari e tocchi di qualità sopraffina, ma che al Napoli sta dando un equilibrio e una solidità mai vista fino a questo momento (almeno nel recente passato). E le 6 vittorie nelle 8 partite in cui Demme è stato in campo sono un'indicazione piuttosto importante di quello che è stato il suo impatto.