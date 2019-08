TMW esalta Tutino: "All'esordio ha dimostrato di poter giocare in Serie A"

Il portale Tuttomercatoweb esalta la prova di Gennaro Tutino col Verona: "L'attaccante scuola Napoli, al debutto in serie A, ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto ed ha dimostrato di poter giocare nel massimo campionato italiano. La punta del Verona, lanciata dal primo minuto al posto di Pazzini, ha corso per tutta la gara, aiutando la squadra in fase di non possesso e ripartendo ogni volta in contropiede, sfidando da solo la difesa del Bologna. Una grande crescita del ragazzo nato a Napoli nel '96, che è maturato esponenzialmente nel corso dell'ultima stagione a Cosenza sotto la guida di Piero Braglia. Adesso il grande salto in seria A, pronto a guidare l'attacco del Verona, con il sogno, neanche troppo nascosto, di tornare a giocarsi le sue carte a Napoli".