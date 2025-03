Tmw - Italia-Germania, le pagelle: 7 a Politano, bocciato Raspadori! 5,5 per Di Lorenzo

Non basta il gol di Tonali all’Italia, la Germania rimonta a San Siro e conquista l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. Finisce 1-2 per la truppa di Nagelsmann, che nel secondo tempo ribalta il risultato. Domenica, a Dortmund, il secondo round del confronto. Al termine del match di San Siro la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 6 - Un ottimo intervento in uscita a inizio ripresa, due gol subiti su cui non ha colpe.

Di Lorenzo 5.5 - E' impeccabile nella marcatura di Burkardt, poi dopo l'intervallo entra Kleindienst e se lo perde alla prima occasione.

Bastoni 5 - Per dare il via all'azione che sblocca la partita traccia un cambio campo degno di Xavi: un arcobaleno che sembra l'inizio di una grande serata. Sembra, purtroppo. E' solo un'illusione. Nella ripresa decide inspiegabilmente di ritrovarsi troppo spesso sul centro-destra, scambia continuamente la posizione con Di Lorenzo e smarrisce ruolo e certezze. Ringrazia Kleindienst, così come Goretzka che gli va via troppo facilmente sul gol del definitivo 1-2.

Calafiori 6 - Meno spregiudicato del solito, ma non meno preciso. Oggi un po' troppo timido per i suoi standard.

Politano 7 - La mossa che non c'era mai stata da quando a settembre l'Italia ha voltato pagina s'è rivelata giusta. La sua presenza ha dato al 3-5-2 un altro peso offensivo, ha reso le ripartenze più pericolose. Decisivo sul gol di Tonali, prova a replicare a inizio ripresa con un assist al bacio per Udogie. Poi all'Italia monta un po' di paura e Spalletti lo sacrifica. Dal 64esimo Bellanova 5.5 - Non incide in alcun modo sul match, cambio sbagliato.

Barella 6.5 - Delizioso il suggerimento per Politano sul gol dell'1-0, impeccabile il suo primo tempo. Nella ripresa il suo motore perde qualche giro e tutta la Nazionale ne risente. Dall'83esimo Frattesi s.v.

Rovella 5 - Un po' timoroso, troppo poco al centro del gioco azzurro. Un play come lui può fare di più, sa fare di più. Dal 64esimo Ricci 5.5 - Si lascia travolgere dal vortice tedesco.

Tonali 7.5 - Ci ha preso giusto, ha alimentato vecchi rimpianti. Dopo il gol decisivo contro il Belgio a Bruxelles, stasera nello stadio del suo cuore ha aperto le danze e indirizzato la sfida contro la Germania. Quattro giorni dopo la vittoria della Carabao Cup un'altra grande prestazione: il migliore degli azzurri anche nella ripresa. .

Udogie 5 - La sua esuberanza fisica stasera è troppo spesso sfociata in confusione.

Kean 5.5 - Una serata complicatissima contro i muscoli, i centimetri e la fisicità di Tah e Rudiger. Ha una grande occasione a disposizione su cui Baumann fa il miracolo. Nella ripresa ci riprova, ma dopo il tacco di Tonali centrare la porta non era facile. Dall'83esimo Lucca s.v.

Raspadori 5 - Si muove tra le linee, battaglia, cerca il momento di gloria. Può averlo al 68esimo ma a tu per tu con Baumann non angola abbastanza la conclusione. Dal 71esimo Daniel Maldini 5.5 - Un'ammonizione e un'occasione: poteva fare di più.

Luciano Spalletti 5.5 - L'undici iniziale si rivela quello giusto, ma Nagelsmann a inizio ripresa lo sorprende con due cambi cambi e il commissario tecnico della Nazionale non riesce a trovare il giusto rimedio. Punito oltre i demeriti dell'Italia, ma nella ripresa poteva fare di più: le sue scelte in corsa non hanno pagato.