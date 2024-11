Tmw: "Napoli favorita, inutile girarci intorno. Parole Conte? La realtà è un'altra"

"Un quarto di campionato è andato agli archivi e il Napoli guarda tutti dall'alto in basso". Lorenzo Di Benedetto su Tmw nel suo editoriale parla del Napoli come squadra favorita per la vittoria dello scudetto.

"Il Napoli è la favorita per lo scudetto ed è inutile girare intorno al discorso o fare finta che non sia vero. Antonio Conte continua a parlare di un qualcosa di incredibile e inaspettato costruito dalla sua squadra e del fatto che "neanche il più folle poteva pensare a una classifica del genere", ma la realtà è un'altra. Se si fa il paragone con la passata stagione è chiaro che le parole dell'allenatore azzurro abbiano un senso e raccontino una verità assoluta, ma il vero paragone non deve essere fatto rispetto a 12 mesi fa. Dov'era il Napoli due anni fa, con Spalletti in panchina?".