Tmw si sbilancia: "Questo Meret può scalzare Donnarumma tra i pali dell'Italia"

In questa pausa per le nazionali il ruolo di portiere titolare a Euro 2020 è stato tra i principali argomenti di dibattito. Fin dal suo arrivo, Roberto Mancini ha chiarito che Gianluigi Donnarumma è il portiere titolare di questa Nazionale, ma in molti da diverse settimane stanno perorando la causa di Salvatore Sirigu. Un supporto frutto di quanto fatto dal portiere granata negli ultimi anni e, soprattutto, di quanto fatto in questo avvio di stagione. Perché nelle prime sette giornate è stato probabilmente il miglior portiere dell'intera Serie A.

Il dibattito andrà avanti, si riaccenderà molto probabilmente nella pausa di novembre. Ma Mancini, in questo senso, la sua scelta pare averla fatta: fin dal suo arrivo ha dichiarato di voler aprire un ciclo, di voler solo dare il via alle danze con Euro 2020 e per questo motivo ha abbassato l'età della nazionale. Ha lanciato Zaniolo prima ancora della Roma, ha convocato tanti giovani che hanno fatto capolino a Coverciano con una continuità che non ha troppi precedenti. Ecco perché la scelta di Mancini, nonostante qualche errore di troppo, è sempre ricaduta su Donnarumma, che dalla sua ha soprattutto i 20 anni contro i 32 di Salvatore Sirigu.

Un punto a favore che non regge, però, quando il confronto di sposta. Da Sirigu ad Alex Meret. In questo momento, il numero uno del Napoli è il terzo portiere della Nazionale ma la sua crescita da quando s'è trasferito nel club partenopeo è stata esponenziale. Dà sicurezze che Donnarumma - complice anche un Milan spesso in difficoltà - non sempre ha palesato e tra i pali è in possesso di una reattività e di una tecnica che unità alla crescente fiducia lo rendono un portiere di ottimo livello.

Meret anche oggi al San Paolo è stato tra i migliori in campo: non è la prima volta, lo è stato spesso in questo avvio di stagione. E' riuscito a salvare il Napoli in un paio di serate delicate ed è un classe '97: ha due anni in più di Donnarumma e proprio come Gigio ha la possibilità di aprire un lungo ciclo tra i pali della Nazionale. Riuscirà a scalzarlo?